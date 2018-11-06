ВСУ похвалились подбитыми мишенями на учениях около Крыма

Украинские военнослужащие во время ракетных стрельб вблизи Крыма поразили более 30 реальных и имитируемых мишеней. Учения проходили в Херсонской области на полигоне Ягорлык с 1 по 4 ноября.

Стрельбы преследовали цель отработать противовоздушную оборону. Впервые за 19 лет ВСУ использовали мобильную зенитную ракетную систему С-300В1.

«Более 30 зенитных ракет было выпущено из семи типов зенитных ракетных комплексов С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, "Бук-М", "Оса-АКМ", С-125М1, ЗРК С-125-2Д1», - говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в соцсети Facebook.

Напомним, украинские военные ранее сообщали, что для проведения маневров были привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВСУ. Военнослужащие отрабатывали практические задания с боевыми (но имитируемыми) пусками управляемых ракет.