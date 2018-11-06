На совещании Путина с членами Совбеза РФ санкции США против Ирана сочли незаконными

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ санкции США против Ирана. В ходе обсуждения был отмечен их незаконный характер. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Был акцентирован незаконный характер подобных действий», - сказал журналистам Песков.

Также на совещании обсуждались вопросы подготовки к саммиту ОДКБ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США противи Ирана нелегитимны.