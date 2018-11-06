Лавров заявил о невозможности оставлять без ответа военную активность НАТО у границ РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная активность НАТО у российских границ не может оставаться без ответа.

«Это нас беспокоит, это создает реальную угрозу безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия - НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы», - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

Российский министр отметил, что сейчас в балтийских странах развернуты идет «создание американских объектов противоракетной глобальной системы обороны», в частности в Румынии и Польше.

Также Россию не может не беспокоить объявленное намерение США выйти из ДРСМД.

«Шаги, которые предпринимают наши натовские соседи… не могут оставаться без ответных, прежде всего технических мер», - отметил Лавров.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня.