На борту МКС произошел сбой в работе одного из компьютеров российского сегмента. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы», - говорится в сообщении на сайте корпорации.

В ведомстве отметили, что инцидент никак не повлияет на работу станции, так как МКС может продолжать работу и на двух других компьютерах, менять россиский компьютер не потребуется. Машину планируется перезагрузить в четверг.