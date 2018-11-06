Лавров назвал санкции США против Ирана абсолютно нелегитимными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении Ирана. Глава российского внешнеполитического ведомства категорично назвал их незаконными.

«Они (санкции против Ирана - прим. ред.) абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение решений Совета Безопасности ООН, а те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования», - сказал Лавров.

По мнению министра, при формировании любых ограничительных или иных мер необходимо руководствоваться нормами международного права и международного общения. Об этом он заявил в процессе встречи с королем Испании Филиппом VI во время рабочего визита в страну.

«Вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований, конечно же, в нашу эпоху едва ли допустимо», - подытожил Лавров.

Напомним, Минфин США возобновил санкции против Ирана. Из-за этого Соединенные Штаты прочат стране финансовую изоляцию и экономическую стагнацию. Как предполагается, давление с американской стороны «должно ясно дать понять иранскому режиму», что пора менять «свое дестабилизирующее поведение».