В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе в уфимской Черниковке вспыхнул пожар, сообщает Управление МЧС по региону.

По предварительным данным, произошло остаточное горение нефтепродукта на территории предприятия.

По данным Ufa1, на заводе шел ремонт всего оборудования, и как раз в эти дни должен был состояться пуск.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства выясняются.

Погибших или пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.