В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
На заводе шел ремонт всего оборудования, и как раз в эти дни должен был состояться пуск.
Фото: БашДТП,vk.com
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На нефтеперерабатывающем заводе в уфимской Черниковке вспыхнул пожар, сообщает Управление МЧС по региону.
По предварительным данным, произошло остаточное горение нефтепродукта на территории предприятия.
По данным Ufa1, на заводе шел ремонт всего оборудования, и как раз в эти дни должен был состояться пуск.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства выясняются.
Погибших или пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.