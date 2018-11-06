Россия и Испания готовятся к взаимному признанию прав
Об этом сообщил Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.
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Москва и Мадрид готовят соглашение о взаимном признании водительских прав. Эту инициативу обсудил глава МИД Сергей Лавров со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем во время визита в Испанию. Об этом сообщает РИА Новости.
Страны и ранее рассматривали такую возможность. Еще в 2015 году был запущен процесс по ускорению взаимного признания воительских удостоверений. Это, по словам Лаврова, может стать важным фактором развития туризма.