Россия и Испания готовятся к взаимному признанию прав

Москва и Мадрид готовят соглашение о взаимном признании водительских прав. Эту инициативу обсудил глава МИД Сергей Лавров со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем во время визита в Испанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Страны и ранее рассматривали такую возможность. Еще в 2015 году был запущен процесс по ускорению взаимного признания воительских удостоверений. Это, по словам Лаврова, может стать важным фактором развития туризма.