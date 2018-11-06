Роскосмос провел предполетное обследование ракеты «Союз-СТ»

Российские специалисты провели предполетную подготовку ракеты «Союз-СТ». С датчиками боковых блоков, из-за которых произошла недавняя авария во время вывода на орбиту корабля «Союз МС-10», на этот раз никаких проблем не выявлено.

«Союз-СТ» выведет в открытый космос метеоспутник, оборудованный приборами, определяющими температуру и влажность на поверхности суши и океана, и инструментами для контроля за озоновым слоем. Стартует ракета 7 ноября с космодрома Куру во французской Гвиане.

Помимо всего прочего, руководство Роскосмоса планирует оснастить российский сегмент МКС видеокамерами с целью предупреждения инцидентов, схожих с произошедшим на станции в августе, когда случилась утечка воздуха из-за отверстия в обшивке.

Между тем ранее руководитель корпорации Дмитрий Рогозин заявил о необходимости оценить дальнейшую эффективность запусков на лунную орбиту космических кораблей «Союз». По его словам, «надо будет укреплять радиационно стойкую "броню"».