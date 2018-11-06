Грузовик протаранил торговый центр в Иркутске

Грузовой автомобиль протаранил торговый центр в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, при спуске с горы у грузовика отказали тормоза. Уходя от столкновения с другими автомобилями, он врезался в здание.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как автомобиль на полной скорости несется в направлении магазина и врезается в него. Внутри супермаркета в этот момент находятся люди - женщина в зале и мужчина в подсобке.

В результате аварии пострадала женщина. Ее госпитализировали с места происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.