Отрубивший кисти рук жене житель Серпухова заявил, что считает себя хорошим отцом

«Звезда» публикует видео из зала суда, на кадрах которого пострадавшая от мужа жительница Серпухова Маргарита Грачева разговаривает с подсудимым, своим супругом Дмитрием Грачевым. Мужчина приносит извинения и раскаивается в содеянном.

«Я прошу прощения у тебя и твоих родственников. Я передаю письма своей матери, чтобы она публиковала их в соцсети, потому что больше никаких способов достучаться до детей я не имею. Другого выхода попросить прощения я не вижу. Я считаю, что совершил очень жесткое преступление, но тогда я не осознавал, какой вред причиняю», - рассказал Грачев.

На вопрос жены, считает ли он себя после содеянного хорошим отцом, Грачев ответил положительно.

«Для своих детей я всегда был хорошим отцом. Я совершил преступление и сам себя судить не могу, это будут делать дети. Как они скажут, так и будет», - отметил Грачев.

Ранее Серпуховский городской суд Подмосковья принял решение лишить родительских прав Дмитрия Грачева.

Грачев был арестован 13 декабря. По данным следствия, мужчина отвез свою супругу в лес, где отрубил ей топором кисти рук якобы на фоне ревности. После этого Грачев доставил супругу в больницу для оказания помощи, а затем пришел в полицию и сознался в содеянном.

Пострадавшая от мужа жительница Серпухова лишилась одной руки, вторую удалось частично восстановить. Сейчас здоровью женщины ничто не угрожает, однако ей требуется продолжительная реабилитация.