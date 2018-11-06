Подозреваемые в изнасиловании дознавателя полицейские обжаловали свой арест
Фигуранты уголовного дела не согласились с вынесенной судом мерой пресечения и намерены добиться пересмотра.
Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Уфимские полицейские, которых подозревают в изнасиловании коллеги, девушки-дознавателя, решили обжаловать судебное решение о своем аресте. Апелляции подали защитники фигурантов. Как сообщает «Интерфакс», дата рассмотрения поступивших жалоб неизвестна.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки-дознавателя ее коллегами. Трое правоохранителей совершили нападение на сослуживицу в ночь на 30 октября 2018 года. В их домах и на рабочих местах были проведены обыски, после чего Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца.