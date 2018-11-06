Во Франции предотвратили покушение на Макрона
Группа злоумышленников состояла из шести человек.
Фото: PanoramicZUMAPRESS.com, Globallookpress
Во Франции задержана группа лиц, готовившая покушение на президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFM.
В результате спецоперации, проведенной Главным управлением внутренней безопасности Франции, было задержано шесть человек. Все они придерживались ультраправых политических взглядов.
В настоящее время с задержанными проводят работу сотрудники правоохранительных органов Франции.