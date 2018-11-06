Суд Москвы арестовал школьника за изготовление бомбы

Пресненский суд Москвы арестовал 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как подозреваемый является несовершеннолетним. Подросток будет находиться в тюремном заключении до 2 декабря.

Вечером 2 ноября полиция задержала школьника на северо-западе Москвы. В квартире, где он проживал, правоохранители нашли самодельное взрывное устройство.

Также в ходе обысков в квартире было найдено множество книг по химии и большое количество реактивных веществ и лабораторной посуды. СК возбудил уголовное дело.

По данным различных СМИ, подросток планировал устроить взрыв в Люблино в День народного единства. Правоохранители изучили соцсети и контакты молодого человека, благодаря чему узнали, что с ним взаимодействовал 17-летний подрывник из Архангельска.