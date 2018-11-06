В Ираке найдены сотни общих могил жертв террористов

Более 200 массовых захоронений найдено сразу в нескольких регионах Ирака, которые находились под контролем террористов. Об этом говорится в докладе, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным экспертов, в общих могилах могут находиться тела более чем 12 тысяч жертв. Среди них - женщины, дети и иностранные работники. Речь идет о территориях, которые контролировались боевиками с 2014 по 2017 год.