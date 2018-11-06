Псаки рассказала о своих страхах перед промежуточными выборами в США

В комментарии для телеканала CNN бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о своих эмоциях после избрания Дональда Трампа и объяснила, почему она опасается итогов промежуточных выборов.

«Это было шоком, что в Белый дом на следующий день после выборов приехал новоизбранный президент США Дональд Трамп, а не избранный президент Хилари Клинтон», - пишет бывший пресс-секретарь.

Псаки припомнила нынешнему главе США всего его «прегрешения» - и призывы сконцентрироваться на национальной политике и перестать «вмешиваться» в дела ближневосточных стран, и якобы сексистские шутки в отношении женщин, и нацистские лозунги.

Однако, несмотря на все эти «грехи», Псаки опасается результатов промежуточных выборов.

«В этой ситуации я предпочла бы быть демократом, а не республиканцем», - описывает она свое состояние.

По мнению бывшего пресс-секретаря, политика Трампа, разжигающая межнациональную рознь, пропагандирующая непримиримое отношение к свободе СМИ и отличному от официальной позиции администрации мнению, нечестная, но очень эффективная. Поэтому он может уйти на переизбрание с «еще более обширной командой союзников».

Промежуточные выборы проводятся в середине президентского срока. В этот период избирают членов палаты представителей США, губернаторов 36 штатов и трех территорий (Гуам, Виргинские острова и Северные Марианские острова). По сути, эти выборы являются неким индикатором будущих президентских. Уже сейчас претендующие на этот пост и нынешний глава государства могут оценить правильность выбора вектора своей политики.