Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами

Владимир Путин призвал наращивать работу с иностранными государствами в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) и при этом использовать все имеющиеся возможности для модернизации промышленности. Об этом глава государства заявил, открывая очередное заседание комиссии по ВТС.

В публичной части мероприятия Путин сделал несколько заявлений.

«В сфере военно-технического сотрудничества у России есть серьезные достижения и понимание стоящих перед ней масштабных задач. Тем не менее конкуренты нашей страны в этой сфере часто прибегают к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, в том числе с использованием санкций», - заявил Путин, обращаясь к собравшимся.

Глава государства особенно подчеркнул, что в современных реалиях изменились условия торговли военной техникой и теперь необходимы «переналадка привычных подходов и разработка новых стратегий».

При этом Путин еще раз заострил внимание на том, что двусторонние контакты РФ в рамках военно-технического сотрудничества никогда не направлены против чьих бы то ни было интересов и безопасности третьих стран.