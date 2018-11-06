Генпрокурор Украины Луценко подал в отставку

Главный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об отставке и теперь намерен передать его украинскому лидеру Петру Порошенко. А причиной этого он назвал обвинения в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

При этом Луценко отметил, что сегодня мир существует «в абсолютно искаженной информационной атмосфере», которая ограничивается «борьбой за власть в эфирах».

«Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос», - заявил он с трибуны Верховной рады.

Также Луценко потребовал, чтобы рассмотрение его отставки произошло уже на этой неделе, уточняет NewsOne.

Советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой в городе 31 июля. В результате инцидента женщина скончалась в больнице.

Луценко и ранее сообщал о своей отставке. Однако еще в сентябре он заявлял, что покинуть пост и заняться политикой намерен лишь в мае следующего года.