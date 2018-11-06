На заместителя главы сената Нигерии совершено покушение

Во вторник в четыре часа ночи заместитель главы сената, сенатор Айк Экверемаду, его жена и сын избежали покушения после того, как группе вооруженных людей удалось обойти систему охраны и незаметно проникнуть в дом политика.

Попав в резиденцию Экверемаду, чтобы не привлекать внимания охраны, неизвестные захватили в заложники сына сенатора и потребовали провести их в спальню к его родителям. Именно там началась борьба, которая привела к задержанию одного из нападавших, в то время как остальным удалось скрыться. Арестованный член банды отказался отвечать на вопросы об операции и был передан в полицию.

Во время происшествия Экверемаду, его жена и один из сыновей находились в доме. Ранее на законодателя уже совершалось покушение на территории этой же резиденции в 2015 году, но, не смотря на это, система безопасности дома все еще уязвима.