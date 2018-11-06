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«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео

Наталия Майорова
13:56 06.11.2018
Устрашающим насекомым оказался обитатель Земли, который не только появился на нашей планете задолго до диназавров, но и успешно пережил их.
Видео: Andreas Kay, YouTube

Ученому и фотографу Андреасу Кею удалось обнаружить в дождливых лесах Эквадора необычного и в то же время устрашающего паука: на теле насекомого расположены странные наросты, которые отдаленно напоминают собачьи уши. В целом членистоногое выглядит так, будто это и есть самый настоящий гибрид собаки и паука.

Как уточняет издание Popular Science, на самом деле обнаруженное ученым насекомое - это один из древнейших видов живых организмов на Земле. Причем, по словам Кея, такие пауки обитают на нашей планете уже 400 миллионов лет, пережив динозавров.

Также ученый отметил, что паук абсолютно не опасен, поскольку своими лапками может нанести вред лишь небольшим насекомым. А на теле членистоногого отсутствуют ядовитые железы.

Что же касается нароста в виде собачьей морды, то это своеобразное средство устрашения, предназначенное для хищников. Несмотря на длительное существование этих насекомых на Земле, впервые они были обнаружены лишь в 1959 году.

На кадрах, опубликованных на YouTube, показан сам «загадочный» паук. Пользователи Сети увидели в насекомом не только собачью мордочку, но даже «антенны от Wi-Fi». А некоторые комментаторы и вовсе сравнили членистоногое с зайцем.

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