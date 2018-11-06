Интернет-магазин Белого дома опечатался на монетах в честь встречи Путина и Трампа

В США отчеканили памятную монету, посвященную первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры состоялись в Хельсинки, и к ним было приковано внимание всего мира.

Монета уже выставлена на продажу в интернет-магазине Белого дома, однако есть одно омрачающее обстоятельство - на ней сразу три опечатки. Все они касаются той части текста, который написан на русском языке.

Не особенно сильные в великом и могучем американские чеканщики написали «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинский саммит». В остальном монета вполне презентабельная.

На одной стороне изображены лидеры государств и национальные флаги, а на другой - кафедральный собор, одна из главных достопримечательностей Хельсинки и место, рядом с которым встретились два президента. Сейчас памятная монета продается по цене 100 долларов США.