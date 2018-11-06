Госдума облегчила россиянам процедуру получения льгот на оплату ЖКХ

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, освобождающий россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов по услугам ЖКХ для дальнейшего получения льгот. Раньше чтобы получить привилегии при оплате квартплаты и других благ цивилизации, необходимо было побегать по инстанциям - собрать необходимые документы.

А для начала доказать, что за гражданином не числится никаких долгов по оплате услуг ЖКХ. Теперь эту проверку возложили на специальный орган, освободив россиян от сбора бумаг.

Прежде всего это нововведение должно упростить жизнь главным льготополучателям - многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нередко из-за ошибок в управляющих компаниях люди лишаются положенных льгот. И после для того, чтобы доказать отсутствие долгов, вынуждены ездить по инстанциям.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Такая задержка связана с тем, что систему учета долгов по ЖКХ необходимо донастроить, на что уйдет время.