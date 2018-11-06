Замгенпрокурора РФ ушел в отставку
Заявление об уходе в отставку сенаторы рассмотрят на очередном заседании Совета Федерации.
Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан уходит в отставку. Соответствующее заявление государственный советник написал накануне. Об этом рассказал полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев. Как уточнили в СФ, господин Гуцан переходит на другую работу.
После отставки Александра Гуцана освободиться уже третье кресло замгенпрокурора. В начале октября погиб занимавший эту должность Саак Карапетян, а чуть позже в отставку подал замгенпрокурора Иван Семчишин, сообщает РИА Новости.
Александр Гуцан родился в 1960 году в Гатчинском районе Ленинградской области. В Должности заместителя генерального прокурора он проработал с 2007 года.