В Кремле объяснили, почему полноформатная встреча Трампа и Путина не может пройти в Париже

Следующая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гарантировано они вместе окажутся в Аргентине на "Двадцатке", поэтому в этом плане с наибольшей вероятностью можно предположить, что они будут говорить (в Париже - прим. ред.) именно об этой возможности», - сказал он.

В то же время Песков отметил, что в Париже ожидается очень насыщенная программа, в связи с чем полноформатная встреча не может быть проведена. А вот данные о том, что причина заключается якобы в соответствующей просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, в Кремле не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп намерены встретиться в Париже уже в воскресенье, 11 ноября. Там состоятся мемориальные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако Песков уточнил, что во французской столице будет проведена краткая встреча «на ногах», а не полноценные переговоры.

Впервые полноформатные переговоры обоих лидеров состоялись 16 июля в Хельсинки. Что же касается саммита «Двадцатки», то он намечен на 30 ноября - 1 декабря в Аргентине.