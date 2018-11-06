В Приморье с рельсов сошли пять вагонов поезда

В Приморье с рельсов сошли сразу пять вагонов грузового поезда. Инцидент произошел во время маневровых работ на участке Находка - мыс Астафьева в районе железнодорожной станции Крабовая. Сейчас специалисты Дальневосточной железной дороги завершают восстановительные работы и устанавливают причины происшествия, сообщается на официальном сайте ДВЖД. Фотографии с места происшествия размещены на сайте NewsBox24.

Для того чтобы вернуть перевернувшиеся вагоны на пути, был использован восстановительный поезд со станции Партизанск. В результате ЧП никто не пострадал. Вагоны были пустыми, так что экологической угрозы для региона нет.