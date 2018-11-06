ФСБ задержала главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир»* в Татарстане

В Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по республике.

Как уточнили в ведомстве, спецоперация была проведена в Азнакаевском и Бугульминском районах республики. В ней приняли участие сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

Отмечается, что задержанные осуществляли в России антиконституционную деятельность по указанию зарубежных кураторов. При этом они действовали в соответствии с доктриной создания теократического унитарного государства - так называемого всемирного халифата.

«Помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, ими (членами организации - прим. ред.) велась целенаправленная работа по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока», - уточняется в сообщении.

Во время обыска у задержанных были обнаружены пропагандистские материалы и документы, которые содержат указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе. Вместе с тем были изъяты средства связи, а также электронные носители информации.

В настоящее время все задержанные лица арестованы. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещена в РФ