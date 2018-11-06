В поселке Приамурском ЕАО 68 человек остались без жилья после взрыва газа

Двадцать восемь квартир признаны непригодными для проживания после взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурском Еврейской автономной области. Специалисты завершили обследование здания с помощью диагностического комплекса «Струна».

Самые большие разрушения произошли во втором и третьем подъездах дома. Без жилья остались 68 человек, в том числе 11 детей. Первый и четвертый подъезды не пострадали. Тем, кто в них проживает, сегодня разрешат вернуться домой.

Все произошло на первом этаже. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Обрушились часть лестничного пролета и плита межэтажного перекрытия. Возник пожар, который охватил 500 квадратных метров. Пострадали четыре человека. Хозяин квартиры, где произошло ЧП, находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него 70% ожогов тела. У остальных травмы и отравление угарным газом.