В России запретили анонимное использование мессенджеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым у мессенджеров появится обязанность подтверждать личность своих пользователей через отправку запроса сотовым операторам. Соответствующий документ был подписан на портале правовой информации.

Теперь владельцу мессенджера необходимо будет сверять данные пользователей с информацией, предоставляемой мобильными операторами, - те после получения соответствующего запроса в течение 20 минут должны будут ответить, есть ли такой номер в базе данных. Также они будут отмечать сведения о приложениях, используемых абонентом.

Если же номер абонента в базе данных будет отсутствовать, то в регистрации в мессенджере будет отказано. В случае если абонент откажется от номера или изменит какие-либо данные, сотовый оператор должен будет в течение суток уведомить об этом администраторов мессенджера. А пользователю, в свою очередь, придется пройти повторную идентификацию.

Каждый пользователь получит и уникальный код идентификации.