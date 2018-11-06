Президент Франции предложил создать общеевропейскую армию

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность создания общеевропейской армии. Об этом он заявил в интервью радиостанции Europe1. Поводом для подобного допущения, по мнению французского лидера, стали нестабильность на границах ЕС и невозможность более полагаться лишь на силу влиятельных союзников из-за океана.

«Мы не сможем защитить европейцев, если мы не решим иметь настоящую европейскую армию. У нас должна быть Европа, которая обороняется сама по себе, независимо от Соединенных Штатов», - сказал в интервью Макрон.

Помимо темы безопасности, президент Франции коснулся вопросов политики, энергетики и роста насилия в обществе.