Успехи России в противодействии «смертоносному» оружию США впечатлили американские СМИ

Американский журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную достижениям России в способности противодействовать вражеским БПЛА. Причем успехи российской стороны могут вызвать серьезные трудности у США, которые в настоящее время акцентируют внимание на применении беспилотников.

Автор материала подчеркивает, что российская армия давно применяет средства радиоэлектронного подавления. В октябре 2017 года был представлен первый комплекс наземного базирования, основной целью которого является выведение беспилотников противника из строя.

Для подтверждения своих слов автор материала приводит в пример учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Силок» отработали противодействие БПЛА.

Издание отмечает, что рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства военных РФ в их применении может создать угрозу для американского флота БПЛА.

В заключение в материале также отмечается, что американские БПЛА, благодаря технологическому совершенствованию, улучшают собственные характеристики автономности. В то же время они не способны оставаться без радиосвязи, необходимой для передачи данных, что является слабым местом, которое может использовать российская сторона.