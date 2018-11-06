Макрон попросил Путина и Трампа изменить формат встречи - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой с лидерам России и США не проводить полноформатных переговоров в Париже, которые должны состояться 11 ноября.

Глава Пятой республики опасается, что встреча президентов двух стран может отвлечь СМИ и общественности от главного повода - празднования векового юбилея окончания Первой мировой войны, сообщает RT.

«Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи», - говорится в сообщении.

На встрече Владимира Путина с советником президента США Джоном Болтоном российский президент предложил встретиться со своим американским коллегой «на полях международных мероприятий». Одним из них может стать празднование векового юбилея окончания Первой мировой войны, которое состоится 11 ноября в Париже.

В свою очередь, Болтон отметил, что главе Белого дома будет приятно провести такую встречу с Владимиром Путиным.