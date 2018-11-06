Аналитик оценил новые правила проверки пользователей мессенджеров

Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин прокомментировал инициативу правительства РФ и Роскомнадзора обязать пользователей мессенджеров идентифицироваться через номер телефона.

Таким образом в Роскомнадзоре решили помочь правоохранителям в расследовании преступлений. Якобы анонимные коммуникации, используемые сегодня, служат этому препятствием.

«Большинство самых популярных мессенджеров, которые работают на российских сетях, не относятся к России никаким образом. Да, они де-факто находятся в России, да, они должны соблюдать наши законы, но базируются они в других странах.

У нас нет никаких кнутов и пряников, чтобы заставить их соблюдать эти правила. Более того, обязав операторов следить за этим, мы создаем не просто неразбериху, а фактически чтобы что-то сделать, мы начинаем ломать Интернет.

Операторы будут вынуждены вводить запретительные меры, которые будут сказываться на работоспособности сервиса и сети в целом. Таким образом мы ухудшим качество Интернета», - объяснил Муртазин.

Согласно новым правилам администратор мессенджера будет проверять данные о регистрации, а сотовые операторы должны будут вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует тот или иной абонент.

На верификацию информации дается всего 20 минут. Если оператор не найдет клиента в базе номеров, то он не сможет обмениваться сообщениями.