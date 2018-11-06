Способность «Нафтогаза» взыскать долг с «Газпрома» поставили под сомнения

Украинская компания «Нафтогаз» вряд ли сможет получить с российского «Газпрома» деньги по решению Стокгольмского арбитража. К такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, о чем сообщается в пресс-релизе агентства.

Эксперты присвоили евробондам «Нафтогаза» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В-, что говорит о том, что обязательства в настоящее время выполняются, однако перспективы сомнительны, а также рейтинг восстановления активов RR4.

«Газпром» 25 октября инициировал арбитражное разбирательство в связи со штрафом на сумму более шести миллиардов долларов, назначенным в январе Антимонопольным комитетом Украины.

Как уточнили в российской компании, данная санкция и последующие меры по взысканию являются нарушением соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» взыскал 18 миллионов долларов переплаты с «Газпрома» за транзит газа в счет долга согласно решению Стокгольмского арбитража.