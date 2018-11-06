Губернатор Свердловской области отстранил от обязанностей чиновницу Глацких

Во вторник, 6 ноября, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была отстранена от должности на время проведения служебной проверки. Причиной послужило ее же высказывание о том, что государство «ничего не должно» российской молодежи.

Решение об отстранении принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Свердловской области.

Ранее в Сети набрал популярность видеоролик, в котором Глацких выступила со скандальным заявлением. Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о финансировании детских проектов, Глацких ответила, что «государство ничего не должно», и посоветовала обратиться за помощью к родителям, «которых государство не просило рожать детей».

Пользователи возмутились высказыванием чиновницы, что стало причиной массовой критики. Сама же Глацких позже извинилась за свои слова.