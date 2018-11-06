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Десятки белых медведей «осадили» чукотский поселок

Ян Брацкий
10:25 06.11.2018
Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района находится на берегу Северного Ледовитого океана, недалеко от городского поселения Мыс Шмидта.
Фото: Marko König imagebroker.com, Globallookpress
Видео: filatka1707, instagram

Белые медведи «осадили» национальное село Рыркайпий на Чукотке. Местные жители насчитали 20 особей полярного хищника, включая взрослых зверей и детенышей. Многие из любопытства заходят в село, отмечает портал Yakutsk.ru.

«Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды. Если белые медведи и заходят в село, то по причине обычного любопытства. Группа "Медвежий патруль" выезжает и отпугивает их из шумовых устройств», - рассказала уполномоченный главы сельской администрации Евгения Малахова.

Впрочем, селяне в панику не впадают. Нашествие белых медведей в этих местах не редкость. Даты становления ледового покрова из года в год варьируются, и медведи в это время всегда бродят в окрестностях жилых домов.

Одну такую группу любопытных удалось снять местным жителям. На видео, которое размещено в Instagram, четыре зверя забрались в заброшенный частный дом буквально в нескольких десятках метров от дороги.

И все же хищники представляют реальную угрозу для человека. Поэтому сотрудники «Медвежьего патруля» без работы не сидят. Его руководитель Татьяна Миненко рассказывает, что, помимо шумовых устройств, активисты используют кормовые точки, которые располагают подальше от человеческого жилья, чтобы отвадить медведей.

«Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят. Так нам проще присматривать за этими хищниками», - поделилась своей тактикой Миненко.

В окрестностях села Рыркайпий находятся лежбища моржей, что всегда привлекало краснокнижных хищников.

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