В Калужской области микроавтобус с пассажирами врезался в дерево

В Калужской области устанавливают обстоятельства крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека и еще шестеро пострадали. Все произошло в половине пятого утра на 85-м километре автодороги М-3 «Украина» в Боровском районе.

Водитель микроавтобуса Citroen съехал в кювет. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, говорится в сообщении областного главка МВД.

«В результате ДТП три человека погибли. Это водитель данного транспортного средства и два его пассажира, шесть человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и представители других экстренных служб. Обстоятельства совершения ДТП уточняются», - сообщила «Звезде» начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.

Сейчас завершается сбор всех материалов по факту дорожно-транспортного происшествия. По итогам разбирательства будет принято решение о возбуждении уголовного дела.