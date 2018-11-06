Россия и Китай представили макет совместного самолета CR-929

Китайская корпорация гражданского авиастроения (СОМАС) совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией презентовали полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929, который был представлен на Чжухайском авиасалоне.

Демонстрационная версия макета выполнена в масштабе 1:1. Она включается в себя три класса компоновки пассажирского салона и кабину экипажа. Длина макета составляет 22 метра, ширина - 5,9 метра, а высота - 6,5 метра.

В салоне имеется два ряда кресел для первого класса, а также три ряда для бизнес-класса и четыре для эконом-класса. Внутреннее оформление воздушного судна выполнено в русском и китайском стилях. Кроме того, здесь имеется развлекательная система.

Самолет в базовой версии может перевозить 280 пассажиров, а максимальное расстояние полета составляет 12 тысяч километров, уточняет сайт газеты «Известия».

По словам главного российского конструктора Максима Литвинова, в настоящее время сам самолет находится на этапе эскизного проектирования и отбора поставщиков. Ожидается, что окончательный его облик будет сформирован до конца 2019 года. В России же будет располагаться и инженерный центр.

Свой первый полет самолет может совершить уже в 2025 году. При этом не исключено, что воздушное судно составит конкуренцию крупным ведущим мировым авиапроизводителям, а также займет определенную долю рынка не только в РФ и Китае, но и в других странах.