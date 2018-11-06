Сергей Шнуров в стихах ответил свердловской чиновнице

Известный российский рокер Сергей Шнуров посвятил стихи чиновнице из Свердловской области, которая на встрече с молодежным активом заявила, что государство «ничего не должно» молодежи.

В свойственной ему манере музыкант не скупится на непечатные выражения, а также называет Ольгу Глацких «вещей». Своим творчеством певец поделился с подписчиками в Instagram.

«Нам государство не должно, и точка. Мы все - я, ты, мой сын и ваша дочка. Мы ни к чему, вообще-то, родились», - написал Шнуров.

Сейчас в Сети активно обсуждается выступление руководителя Департамента молодежной политики. Слова чиновницы резко осудили в Госдуме, Совете Федерации и Свердловской областной администрации. Губернатор пообещал дать соответствующую оценку выступлению Глацких после должной проверки.

Позже Ольга Глацких извинилась за свои неосторожные слова, заявив, что их вырвали из основного контекста, а она просто пыталась мотивировать молодежь на саморазвитие.

Сергей Шнуров не в первый раз пишет стихи на злобу дня. Не так давно музыкант подобным образом отреагировал на известие об изнасиловании дознавательницы сотрудниками полиции в Уфе.