Прокуратура проверит информацию о незаконном вывозе косаток в Приморье

Владивостокская природоохранная прокуратура займется проверкой информации о возможном вывозе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье. С таким заявлением выступила исполняющая обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарина Сохиева.

Ранее в Greenpeace России появилась информация о том, что в Китай готовится незаконная продажа 13 краснокнижных косаток. При этом лишь за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих.

Кроме того, данной проблемой заинтересовались также и в Роспотребнадзоре - ведомство занимается выдачей разрешений на вывоз за границу редких животных. При этом вопрос изучается совместно с Погранслужбой ФСБ.

На YouTube были опубликованы кадры якобы погрузки косаток в контейнер. При этом за кадром уточняется, что процесс проводится без необходимых документов.