«Не могли подобраться к детям» - очевидец о страшном пожаре под Кемерово

Деталями страшного пожара в городе Юрга Кемеровской области поделилась соседка дома, в котором произошло возгорание. Женщина не стала называть свое имя.

По ее словам, инцидент произошел в районе пяти утра.

«Я проснулась от того, что что-то шумит. У меня окно выходит на их дом, я встала, смотрю - много дыма и огонь», - поделилась она.

Женщина также отметила, что в доме проживала большая семья.

«Мой муж сказал, если бы скорая приехала раньше, возможно, детей можно было бы спасти. Долго ждали пожарных, чтобы вытащить их», - рассказала она.

Вместе с тем женщина предположила, что возгорание началось с крыши.

«Когда железнодорожники окна разбили, много было дыма в доме, огня не было. Очень было жарко, не могли подобраться к детям», - поделилась очевидец.

Что касается самого жилого помещения, в доме, предположительно, находилось две комнаты и кухня.

«Не знаю, где они там помещались. Дети прилично были одеты, в садик ходили», - заключила женщина.

В страшном пожаре, который произошел в одном из частных домов, погибли восемь человек, шестеро из которых - дети. СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Все обстоятельства инцидента уточняются.