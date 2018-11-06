Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео

Австралийский рыбак поплатился за свою неосторожность во время ловли. Поймав на крючок кальмара мужчина попытался как можно скорее завладеть уловом, однако моллюск решил без боя не сдаваться и выпустил своему врагу в лицо чернильное пятно.

Черная жидкость вырабатывается специальной железой в теле кальмара и используется головоногим для маскировки. Скрываясь от врагов под водой, кальмар обычно выпускает черные клубы и воспользовавшись замешательством преследователя, скрывается.

Забавный инцидент произошел на юго-восточном побережье Австралии. Происшествие впрочем не сказалось на настроении рыбаков. О дальнейшей судьбе кальмара ничего не известно. Скорее всего он попал на обеденный стол.