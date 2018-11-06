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Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео

Ян Брацкий
08:28 06.11.2018
Инцидент произошел недалеко от юго-восточного побережья Австралии, в районе Сент-Килды, штата Виктория.
Фото: Firusi Viral Video, YouTube

Австралийский рыбак поплатился за свою неосторожность во время ловли. Поймав на крючок кальмара мужчина попытался как можно скорее завладеть уловом, однако моллюск решил без боя не сдаваться и выпустил своему врагу в лицо чернильное пятно.

Черная жидкость вырабатывается специальной железой в теле кальмара и используется головоногим для маскировки. Скрываясь от врагов под водой, кальмар обычно выпускает черные клубы и воспользовавшись замешательством преследователя, скрывается.

Забавный инцидент произошел на юго-восточном побережье Австралии. Происшествие впрочем не сказалось на настроении рыбаков. О дальнейшей судьбе кальмара ничего не известно. Скорее всего он попал на обеденный стол.  

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