Россия поставит в Китай С-400 и Су-35 точно в срок

Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава делегации «Ростех» на выставке в китайском Чжухае Виктор Кладов.

«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода», - сказал Кладов.

По его словам, кроме реализации двух контрактов по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и самолетов Су-35, представители российской корпорации подписали еще три контракта с китайской стороной. Подробности Кладов раскрывать не стал.

Также отметил представитель госкорпорации, реализация контрактов на поставку С-400 и Су-35 идет по графику и китайская сторона их получит четко по графику.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с шестого по одиннадцатое ноября.