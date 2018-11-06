Ежедневно до 700 семей сирийских беженцев возвращаются в свои дома

Сотни семей вернулись в Сирию из Ливана только за прошедшие сутки. На КПП уже бывших беженцев ждут сирийские военные и представители российского Центра по примирению. Видавшие виды, автобусы, некоторые даже с отверстиями от пуль в стекле, медленно подъезжают к погранпереходу на Сирийско-Ливанской границе. Сначала три, затем еще два. Несколько семей на собственных автомобилях.

Автобусы с беженцами на этом погранпереходе появляются практически каждый день. Даже из благополучного Ливана, люди все равно, стремятся вернуться на родину. Звонят соседям, узнают о судьбе своих домов, и возвращаются.

Усам Али говорит, что когда их автобус уже приближался к границе, начало сильно биться сердце. Несколько лет назад, он со своей семьей бежал от боевиков в Ливан.

«Шесть лет назад мы жили город Ждейдит АртУс под Дамаском. Бежал после прихода боевиков. Сын родился в Сирии — ему шесть лет, дочь — в Ливане — ей два года. Сначала я приехал в Ливан один, потом забрал свою семью», - говорит беженец Усам Али.

Возвращение беженцев через сирийско-ливанскую границу, проходит под четким контролем офицеров центра по примирению враждующих сторон. Российские военные даже организовали здесь небольшой мобильный медпункт, чтобы каждый из этих беженцев, в случае необходимости, смог получить медицинскую помощь.

По данным российского центра по примирению враждующих сторон, спасаясь от террористов, с начала войны, Сирию покинули более полутора миллионов человек. Сейчас, каждый день в свои дома возвращаются от 500 до 700 семей и их число лишь растет.