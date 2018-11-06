Свердловская чиновница извинилась за свои слова о государстве, которое «ничего не должно» молодежи

Оскандалившаяся чиновница из Свердловской области Ольга Глацких извинилась за свои слова о том, что «государство ничего не должно молодежи». В интервью «Облгазета.ru» руководитель областного Департамента молодежной политики призналась, что выразила свою мысль слишком прямолинейно.

«Приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи, а не рассчитывать только на государство», - попыталась оправдаться Ольга Глацких.

Ранее стало известно о скандале, который разразился после неосторожного высказывания чиновницы во время встречи с волонтерами. Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о финансировании детских проектов Глацких ответила, что «государство ничего не должно», и посоветовала обратиться за помощью к родителям, «которых государство не просило рожать детей».

Неосторожное высказывание руководителя Департамента молодежной политики вызвало бурю возмущения в Сети, где был опубликован ролик с записью ее выступления.

Вскоре на него отреагировали высокопоставленные лица. Так, глава региона Евгений Куйвашев назвал слова Глацких «некорректными» и пообещал разобраться в ситуации. Депутат Госдумы Алена Аршинова усомнилась в компетенции чиновницы, а член Совета Федерации Алексей Пушков и вовсе допустил, что с такими директорами департаментов молодежной политики в России «вообще рожать перестанут».

Скандал вполне может стоить Ольге Глацких карьеры. Не так давно это можно было увидеть на примере другой чиновницы из Саратовской области, Натальи Соколовой. Глава министерства труда и занятости пыталась доказать, что среднестатистическому россиянину вполне достаточно прожиточного минимума в 3,5 тысячи рублей.