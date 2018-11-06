«След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении

Ученые Шмуэль Бяли и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сделали ошеломляющее предположение: по их мнению, межзвездный астероид Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии. А причина того - схожесть космического тела со световым зондом. Соответствующее заявление было опубликовано на портале библиотеки Корнеллского университета.

Астрофизики подчеркивают, что после того как таинственный астероид вышел за пределы Солнечной системы, вопреки ожиданиям, он ускорился, а не замедлился.

Вместе с тем исследователи отвергли версию о том, что такое явление могло произойти из-за выброса газа изнутри космического тела, поскольку это присуще исключительно кометам, однако Оумуамуа к ним не относится.

В результате работы ученые пришли к выводу, что загадочный объект мог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения. В частности, такой источник энергии мог бы позволить инопланетному зонду путешествовать по Галактике, при этом не нуждаясь ни в чем, кроме света Солнца.

Кроме того, исследователи не исключают естественного происхождения объекта, поскольку он не излучает никаких радиосигналов. Тем не менее ученые не исключают, что астероид может быть недействующим солнечным парусом - частью древнего космического корабля, который был специально построен инопланетянами. Несмотря на необычное название, под «солнечным парусом» понимается устройство, которое при помощи давления солнечного света или лазера на зеркальную поверхность приводит в движение космический аппарат.

По расчетам специалистов, астероид также имеет идеальные пропорции, чтобы выдержать столкновение с космической пылью.

Оумуамуа является первым обнаруженным межзвездным объектом, который пролетел через Солнечную систему. Его открыл на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Роберт Уэрик в октябре 2017 года. По причине неоднозначности классификации, а также необычности орбиты, вытянутости и ускорения объектов Стивен Хокинг совместно с другими экспертами не исключили инопланетного происхождения объекта.