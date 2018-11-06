Опубликованы первые кадры с места пожара под Кемерово

Следователи опубликовали кадры с места страшного пожара в Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек, шестеро из которых - дети.

На кадрах показан дом, в котором произошло возгорание. Видно, что после ликвидации пожара здание покрыто черной копотью, несколько окон выбито. На самом доме нет крыши.

Также в ролике показана работа спасателей. Зона ЧП огорожена.

Ранее стало известно, что по факту возгорания СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело. Все обстоятельства пожара выясняются.