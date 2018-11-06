Опубликованы первые кадры с места пожара под Кемерово
На видео показан дом, в котором произошел пожар - здание покрыто копотью, у него отсутствует крыша, а также выбито несколько окон.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Следователи опубликовали кадры с места страшного пожара в Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек, шестеро из которых - дети.
На кадрах показан дом, в котором произошло возгорание. Видно, что после ликвидации пожара здание покрыто черной копотью, несколько окон выбито. На самом доме нет крыши.
Также в ролике показана работа спасателей. Зона ЧП огорожена.
Ранее стало известно, что по факту возгорания СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело. Все обстоятельства пожара выясняются.