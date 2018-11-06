Роботы-аватары и 3D-печать: Рогозин рассказал о планах по изучению Луны

Россия построит на поверхности Луны постоянную научную базу. На ней будут размещаться роботы-аватары, с помощью которых ученые планируют изучать поверхность естественного спутника Земли. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», - цитирует высказывание Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Кроме того, глава госкорпорации рассказал о планах по использованию лунного грунта. Сейчас изучается возможность использования его в качестве материала для 3D-печати деталей космической техники прямо на Луне. Их можно будет использовать для ремонта космической техники на околоземной орбите.

«Для того чтобы использовать аддитивные технологии, нужны порошки. Вот мы хотим понять, можем ли из лунного грунта мы вырабатывать порошок, который можно спекать для создания каких-то конструкций», - рассказал Рогозин.

В настоящее время ученые исследуют возможность использования принципиально нового ракетного топлива для полетов на Луну. В частности речь идет о Гелии-3.