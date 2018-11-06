Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роботы-аватары и 3D-печать: Рогозин рассказал о планах по изучению Луны

Ян Брацкий
07:08 06.11.2018
Российская программа освоения Луны более масштабная, чем та, что США осуществляли в 60-е и 70-е годы.
Роботы-аватары и 3D-печать: Рогозин рассказал о планах по изучению Луны
Фото: pixabay

Россия построит на поверхности Луны постоянную научную базу. На ней будут размещаться роботы-аватары, с помощью которых ученые планируют изучать поверхность естественного спутника Земли. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», - цитирует высказывание Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Кроме того, глава госкорпорации рассказал о планах по использованию лунного грунта. Сейчас изучается возможность использования его в качестве материала для 3D-печати деталей космической техники прямо на Луне. Их можно будет использовать для ремонта космической техники на околоземной орбите.

«Для того чтобы использовать аддитивные технологии, нужны порошки. Вот мы хотим понять, можем ли из лунного грунта мы вырабатывать порошок, который можно спекать для создания каких-то конструкций», - рассказал Рогозин.

В настоящее время ученые исследуют возможность использования принципиально нового ракетного топлива для полетов на Луну. В частности речь идет о Гелии-3.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.11.2018, 07:08
Роботы-аватары и 3D-печать: Рогозин рассказал о планах по изучению Луны
Дата06.11.2018, 04:15
Расчеты «Градов» и экипажи «Крокодилов» ведут огонь по «боевикам» в Средней Азии: яркие кадры маневров
Дата05.11.2018, 17:42
«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:19 В стране и мире
Видео
СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в Кемеровской области
05:49 В стране и мире
В Минздраве назвали главные факторы риска заболеваний у россиян
05:29 В стране и мире
Американские спецслужбы не зафиксировали попыток взлома инфраструктуры для голосования
03:55 В стране и мире
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги при попытке рассчитаться фальшивыми евро
01:59 В стране и мире
Видео
В жилом доме в поселке Приамурский произошел взрыв газа
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Названы замедляющие старение продукты
В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра
На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.