СК возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в Кемеровской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту страшного пожара в одном из частных жилых домов города Юрги в Кемеровской области.

Как уточнила помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Ирина Мазеева в комментарии «Звезде», возгорание произошло во вторник, 6 ноября, около 5 часов утра.

Она отметила, что после ликвидации пожара были обнаружены тела семи человек, пятеро из которых – дети. Кроме того, с места ЧП были госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в медучреждении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», - говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время причина инцидента устанавливается. Кроме того выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах, отметила Мазеева.

На месте ЧП работают следователи.