После взрыва газа в поселке в ЕАО ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в поселке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области, где ранее произошел взрыв газа в жилом доме.Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В сообщении говорится, в связи с происшествием была создана межведомственная комиссия по определению ущерба и необходимых аварийно-восстановительных работ. В настоящий момент обследуются коммунальные сети здания. Уже уточнены списки прописанных и фактически проживающих в доме граждан.

Сейчас эксперты проводят обследование безопасности дома, после которого будет принято решение о возвращении жильцов в свои квартиры. В пункт временного размещения обратились два человека. Остальные разместились у родственников и знакомых.

На месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники. Следственное управление и прокуратура проводят проверки.

Ранее стало известно, что в результате взрыва бытового газа в поселке приамурский в ЕАО пострадали четыре человека. После инцидента спасатели эвакуировали более 120 человек.