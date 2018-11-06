В Минздраве назвали главные факторы риска заболеваний у россиян

В российском Министерстве здравоохранения назвали основные факторы риска развития заболеваний у россиян.

В ведомстве выступили с заявлением на эту тему после проведения массового обследования граждан РФ в 2018 году.

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», - заявили в Минздраве.

В ведомстве также рассказали, что из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте оказались недуги системы кровообращения, которые были обнаружены у четырех процентов людей, прошедших диспансеризацию.

Отметим, что всего в массовом обследовании, проведенным Минздравом в 2018 году в период с января по сентябрь, приняли участие около 16 миллионов человек.