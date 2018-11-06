В Пермском крае покупательница обнаружила шарики ртути в пачке сигарет

Жительница Пермского края обнаружила шарики ртути в купленной пачке сигарет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кунгурского района.

Женщина вызвала сотрудников районного звена системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые положили ртуть в стеклянную емкость.

Сотрудники местного центра гигиены и эпидемиологии собрали пробы воздуха у нее дома и в магазине, в котором она купила сигареты. Результаты теста будут известны 6 ноября. Врачи также будут следить за физическим состоянием местных жителей.